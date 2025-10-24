Что такое Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

Источник Awakeborn Token (AWK) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Awakeborn Token (AWK)

Понимание токеномики Awakeborn Token (AWK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AWK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Awakeborn Token (AWK) Сколько стоит Awakeborn Token (AWK) на сегодня? Актуальная цена AWK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AWK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AWK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Awakeborn Token? Рыночная капитализация AWK составляет $ 248,63K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AWK? Циркулирующее предложение AWK составляет 30,34B USD . Какова была максимальная цена (ATH) AWK? AWK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена AWK за все время (ATL)? AWK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов AWK? Объем торгов за последние 24 часа для AWK составляет -- USD . Вырастет ли AWK в цене в этом году? AWK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AWK для более подробного анализа.

