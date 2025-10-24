Текущая цена Awakeborn Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены AWK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AWK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Awakeborn Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены AWK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AWK прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AWK

Информация о цене AWK

Whitepaper AWK

Официальный сайт AWK

Токеномика AWK

Прогноз цен AWK

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Awakeborn Token

Цена Awakeborn Token (AWK)

Не в листинге

Текущая цена 1 AWK в USD:

--
----
+2,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Awakeborn Token (AWK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:40 (UTC+8)

Информация о ценах Awakeborn Token (AWK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,35%

+2,02%

+0,89%

+0,89%

Текущая цена Awakeborn Token (AWK) составляет --. За последние 24 часа AWK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AWK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, AWK изменился на +0,35% за последний час, на +2,02% за 24 часа и на +0,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Awakeborn Token (AWK)

$ 248,63K
$ 248,63K$ 248,63K

--
----

$ 819,44K
$ 819,44K$ 819,44K

30,34B
30,34B 30,34B

99 999 973 237,3
99 999 973 237,3 99 999 973 237,3

Текущая рыночная капитализация Awakeborn Token составляет $ 248,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AWK составляет 30,34B, а общее предложение – 99999973237.3. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 819,44K.

История цен Awakeborn Token (AWK) в USD

За сегодня изменение цены Awakeborn Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Awakeborn Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Awakeborn Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Awakeborn Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,02%
30 дней$ 0+18,28%
60 дней$ 0+33,46%
90 дней$ 0--

Что такое Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Awakeborn Token (AWK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Awakeborn Token (USD)

Сколько будет стоить Awakeborn Token (AWK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Awakeborn Token (AWK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Awakeborn Token.

Проверьте прогноз цены Awakeborn Token!

AWK на местную валюту

Токеномика Awakeborn Token (AWK)

Понимание токеномики Awakeborn Token (AWK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AWK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Awakeborn Token (AWK)

Сколько стоит Awakeborn Token (AWK) на сегодня?
Актуальная цена AWK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AWK в USD?
Текущая цена AWK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Awakeborn Token?
Рыночная капитализация AWK составляет $ 248,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AWK?
Циркулирующее предложение AWK составляет 30,34B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AWK?
AWK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена AWK за все время (ATL)?
AWK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов AWK?
Объем торгов за последние 24 часа для AWK составляет -- USD.
Вырастет ли AWK в цене в этом году?
AWK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AWK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Awakeborn Token (AWK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.