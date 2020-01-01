Токеномика Astrovault (AXV) Откройте для себя ключевую информацию о Astrovault (AXV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Astrovault (AXV) DeFi, Sustainably. Официальный сайт: https://astrovault.io/ Whitepaper: https://astrovault.io/whitepaper Купить AXV сейчас!

Токеномика и анализ цен Astrovault (AXV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astrovault (AXV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 362,00K $ 362,00K $ 362,00K Общее предложение: $ 221,42M $ 221,42M $ 221,42M Оборотное предложение: $ 88,56M $ 88,56M $ 88,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 905,04K $ 905,04K $ 905,04K Исторический максимум: $ 0,179582 $ 0,179582 $ 0,179582 Исторический минимум: $ 0,00354936 $ 0,00354936 $ 0,00354936 Текущая цена: $ 0,00408735 $ 0,00408735 $ 0,00408735 Узнайте больше о цене Astrovault (AXV)

Токеномика Astrovault (AXV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Astrovault (AXV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXV, изучите текущую цену AXV!

Прогноз цены AXV Хотите узнать, куда может двигаться AXV? Наша страница прогноза цены AXV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AXV прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!