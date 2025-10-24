Что такое APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt. The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg. Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts. Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt. The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg. Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник APO (APO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены APO (USD)

Сколько будет стоить APO (APO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов APO (APO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для APO.

Проверьте прогноз цены APO!

APO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика APO (APO)

Понимание токеномики APO (APO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о APO (APO) Сколько стоит APO (APO) на сегодня? Актуальная цена APO в USD – 0,16689 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена APO в USD? $ 0,16689 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена APO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация APO? Рыночная капитализация APO составляет $ 163,63K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение APO? Циркулирующее предложение APO составляет 980,44K USD . Какова была максимальная цена (ATH) APO? APO достиг максимальной цены (ATH) в 0,222348 USD . Какова была минимальная цена APO за все время (ATL)? APO достиг минимальной цены (ATL) в 0,068552 USD . Каков объем торгов APO? Объем торгов за последние 24 часа для APO составляет -- USD . Вырастет ли APO в цене в этом году? APO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии APO (APO)