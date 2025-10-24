Текущая цена APIX сегодня составляет 0,00005696 USD. Следите за обновлениями цены APIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APIX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена APIX сегодня составляет 0,00005696 USD. Следите за обновлениями цены APIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APIX прямо сейчас на MEXC.

Цена APIX (APIX)

Текущая цена 1 APIX в USD:

-2,10%1D
USD
График цены APIX (APIX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:21:10 (UTC+8)

Информация о ценах APIX (APIX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00005599
Мин 24Ч
Мин 24Ч
$ 0,00005832
Макс 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,00005599
$ 0,00005599$ 0,00005599

$ 0,00005832
$ 0,00005832$ 0,00005832

$ 0,00013727
$ 0,00013727$ 0,00013727

$ 0,00004066
$ 0,00004066$ 0,00004066

-0,14%

-2,28%

-14,81%

-14,81%

Текущая цена APIX (APIX) составляет $0,00005696. За последние 24 часа APIX торговался в диапазоне от $ 0,00005599 до $ 0,00005832, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена APIX за все время составляет $ 0,00013727, а минимальная – $ 0,00004066.

Что касается краткосрочной динамики, APIX изменился на -0,14% за последний час, на -2,28% за 24 часа и на -14,81% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация APIX (APIX)

$ 559,95K
$ 559,95K$ 559,95K

$ 563,42K
$ 563,42K$ 563,42K

9,83B
9,83B 9,83B

9 888 750 000,0
9 888 750 000,0 9 888 750 000,0

Текущая рыночная капитализация APIX составляет $ 559,95K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение APIX составляет 9,83B, а общее предложение – 9888750000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 563,42K.

История цен APIX (APIX) в USD

За сегодня изменение цены APIX на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены APIX на USD составило $ -0,0000296770.
За последние 60 дней изменение цены APIX на USD составило $ -0,0000291525.
За последние 90 дней изменение цены APIX на USD составило $ -0,00001363923007726551.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,28%
30 дней$ -0,0000296770-52,10%
60 дней$ -0,0000291525-51,18%
90 дней$ -0,00001363923007726551-19,31%

Что такое APIX (APIX)

APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.

Прогноз цены APIX (USD)

Сколько будет стоить APIX (APIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов APIX (APIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для APIX.

Проверьте прогноз цены APIX!

APIX на местную валюту

Токеномика APIX (APIX)

Понимание токеномики APIX (APIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о APIX (APIX)

Сколько стоит APIX (APIX) на сегодня?
Актуальная цена APIX в USD – 0,00005696 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена APIX в USD?
Текущая цена APIX в USD составляет $ 0,00005696. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация APIX?
Рыночная капитализация APIX составляет $ 559,95K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение APIX?
Циркулирующее предложение APIX составляет 9,83B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) APIX?
APIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00013727 USD.
Какова была минимальная цена APIX за все время (ATL)?
APIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004066 USD.
Каков объем торгов APIX?
Объем торгов за последние 24 часа для APIX составляет -- USD.
Вырастет ли APIX в цене в этом году?
APIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APIX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии APIX (APIX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

