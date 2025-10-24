Что такое APIX (APIX)

APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.

Прогноз цены APIX (USD)

Сколько будет стоить APIX (APIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов APIX (APIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для APIX.

APIX на местную валюту

Токеномика APIX (APIX)

Понимание токеномики APIX (APIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о APIX (APIX) Сколько стоит APIX (APIX) на сегодня? Актуальная цена APIX в USD – 0,00005696 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена APIX в USD? $ 0,00005696 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена APIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация APIX? Рыночная капитализация APIX составляет $ 559,95K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение APIX? Циркулирующее предложение APIX составляет 9,83B USD . Какова была максимальная цена (ATH) APIX? APIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00013727 USD . Какова была минимальная цена APIX за все время (ATL)? APIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004066 USD . Каков объем торгов APIX? Объем торгов за последние 24 часа для APIX составляет -- USD . Вырастет ли APIX в цене в этом году? APIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APIX для более подробного анализа.

