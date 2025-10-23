Информация о ценах ApexToken (APX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0,00109821 $ 0,00109821 $ 0,00109821 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0,00109821$ 0,00109821 $ 0,00109821 Рекордный максимум $ 0,00208163$ 0,00208163 $ 0,00208163 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +1,52% Изменение цены (1Д) -10,51% Изменение цены (7Д) -9,89% Изменение цены (7Д) -9,89%

Текущая цена ApexToken (APX) составляет --. За последние 24 часа APX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,00109821, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена APX за все время составляет $ 0,00208163, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, APX изменился на +1,52% за последний час, на -10,51% за 24 часа и на -9,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ApexToken (APX)

Рыночная капитализация $ 920,56K$ 920,56K $ 920,56K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29,41M$ 29,41M $ 29,41M Оборотное предложение 938,65M 938,65M 938,65M Общее предложение 29 988 754 637,34957 29 988 754 637,34957 29 988 754 637,34957

Текущая рыночная капитализация ApexToken составляет $ 920,56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение APX составляет 938,65M, а общее предложение – 29988754637.34957. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,41M.