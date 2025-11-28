Что такое APX

Токеномика ApexToken (APX) Откройте для себя ключевую информацию о ApexToken (APX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ApexToken (APX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ApexToken (APX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 660,94K $ 660,94K $ 660,94K Общее предложение: $ 29,99B $ 29,99B $ 29,99B Оборотное предложение: $ 1,09B $ 1,09B $ 1,09B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,21M $ 18,21M $ 18,21M Исторический максимум: $ 0,00208163 $ 0,00208163 $ 0,00208163 Исторический минимум: $ 0,00058813 $ 0,00058813 $ 0,00058813 Текущая цена: $ 0,00060678 $ 0,00060678 $ 0,00060678

Информация о ApexToken (APX) Официальный сайт: https://apextoken.io Whitepaper: https://apextoken.io/whitepaper.pdf

Токеномика ApexToken (APX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ApexToken (APX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Прогноз цены APX Хотите узнать, куда может двигаться APX? Наша страница прогноза цены APX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APX прямо сейчас!

