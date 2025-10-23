Что такое Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment. Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance. What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications. Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions. Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision. Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

Прогноз цены Anvil (USD)

Сколько будет стоить Anvil (ANVL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Anvil (ANVL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Anvil.

ANVL на местную валюту

Токеномика Anvil (ANVL)

Понимание токеномики Anvil (ANVL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANVL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Anvil (ANVL) Сколько стоит Anvil (ANVL) на сегодня? Актуальная цена ANVL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ANVL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ANVL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Anvil? Рыночная капитализация ANVL составляет $ 42,96M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ANVL? Циркулирующее предложение ANVL составляет 80,20B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ANVL? ANVL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00929021 USD . Какова была минимальная цена ANVL за все время (ATL)? ANVL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ANVL? Объем торгов за последние 24 часа для ANVL составляет -- USD . Вырастет ли ANVL в цене в этом году? ANVL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANVL для более подробного анализа.

