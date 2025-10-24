Что такое Amber xStock (AMBRX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

Источник Amber xStock (AMBRX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Amber xStock (AMBRX)

Понимание токеномики Amber xStock (AMBRX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AMBRX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Amber xStock (AMBRX) Сколько стоит Amber xStock (AMBRX) на сегодня? Актуальная цена AMBRX в USD – 3,5 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AMBRX в USD? $ 3,5 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AMBRX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Amber xStock? Рыночная капитализация AMBRX составляет $ 304,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AMBRX? Циркулирующее предложение AMBRX составляет 86,82K USD . Какова была максимальная цена (ATH) AMBRX? AMBRX достиг максимальной цены (ATH) в 10,38 USD . Какова была минимальная цена AMBRX за все время (ATL)? AMBRX достиг минимальной цены (ATL) в 2,86 USD . Каков объем торгов AMBRX? Объем торгов за последние 24 часа для AMBRX составляет -- USD . Вырастет ли AMBRX в цене в этом году? AMBRX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AMBRX для более подробного анализа.

