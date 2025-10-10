Токеномика Amber xStock (AMBRX) Откройте для себя ключевую информацию о Amber xStock (AMBRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Amber xStock (AMBRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amber xStock (AMBRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 241,37K $ 241,37K $ 241,37K Общее предложение: $ 196,00K $ 196,00K $ 196,00K Оборотное предложение: $ 69,25K $ 69,25K $ 69,25K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 683,18K $ 683,18K $ 683,18K Исторический максимум: $ 10,38 $ 10,38 $ 10,38 Исторический минимум: $ 2,86 $ 2,86 $ 2,86 Текущая цена: $ 3,49 $ 3,49 $ 3,49 Узнайте больше о цене Amber xStock (AMBRX) Купить AMBRX сейчас!

Информация о Amber xStock (AMBRX) For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token. Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.xstocks.com/

Токеномика Amber xStock (AMBRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Amber xStock (AMBRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMBRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMBRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMBRX, изучите текущую цену AMBRX!

