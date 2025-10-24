Текущая цена Alvey Chain сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WALV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WALV прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alvey Chain сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WALV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WALV прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WALV

Информация о цене WALV

Официальный сайт WALV

Токеномика WALV

Прогноз цен WALV

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Alvey Chain

Цена Alvey Chain (WALV)

Не в листинге

Текущая цена 1 WALV в USD:

--
----
+3,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Alvey Chain (WALV) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:31:58 (UTC+8)

Информация о ценах Alvey Chain (WALV) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,18533
$ 0,18533$ 0,18533

$ 0
$ 0$ 0

+1,25%

+3,29%

-13,76%

-13,76%

Текущая цена Alvey Chain (WALV) составляет --. За последние 24 часа WALV торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WALV за все время составляет $ 0,18533, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WALV изменился на +1,25% за последний час, на +3,29% за 24 часа и на -13,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alvey Chain (WALV)

$ 9,86K
$ 9,86K$ 9,86K

--
----

$ 12,86K
$ 12,86K$ 12,86K

116,77M
116,77M 116,77M

152 312 732,0
152 312 732,0 152 312 732,0

Текущая рыночная капитализация Alvey Chain составляет $ 9,86K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WALV составляет 116,77M, а общее предложение – 152312732.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,86K.

История цен Alvey Chain (WALV) в USD

За сегодня изменение цены Alvey Chain на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Alvey Chain на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Alvey Chain на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Alvey Chain на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,29%
30 дней$ 0-40,33%
60 дней$ 0-90,65%
90 дней$ 0--

Что такое Alvey Chain (WALV)

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Alvey Chain (WALV)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alvey Chain (USD)

Сколько будет стоить Alvey Chain (WALV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alvey Chain (WALV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alvey Chain.

Проверьте прогноз цены Alvey Chain!

WALV на местную валюту

Токеномика Alvey Chain (WALV)

Понимание токеномики Alvey Chain (WALV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WALV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alvey Chain (WALV)

Сколько стоит Alvey Chain (WALV) на сегодня?
Актуальная цена WALV в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WALV в USD?
Текущая цена WALV в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alvey Chain?
Рыночная капитализация WALV составляет $ 9,86K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WALV?
Циркулирующее предложение WALV составляет 116,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WALV?
WALV достиг максимальной цены (ATH) в 0,18533 USD.
Какова была минимальная цена WALV за все время (ATL)?
WALV достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WALV?
Объем торгов за последние 24 часа для WALV составляет -- USD.
Вырастет ли WALV в цене в этом году?
WALV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WALV для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:31:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Alvey Chain (WALV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.