Токеномика Alvey Chain (WALV) Откройте для себя ключевую информацию о Alvey Chain (WALV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Alvey Chain (WALV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alvey Chain (WALV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,68K Общее предложение: $ 152,31M Оборотное предложение: $ 116,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,32K Исторический максимум: $ 0,18533 Исторический минимум: $ 0,00005537 Текущая цена: $ 0

Информация о Alvey Chain (WALV) Официальный сайт: https://alveychain.com/

Токеномика Alvey Chain (WALV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alvey Chain (WALV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WALV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WALV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALV, изучите текущую цену WALV!

Прогноз цены WALV Хотите узнать, куда может двигаться WALV? Наша страница прогноза цены WALV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

