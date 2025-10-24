Текущая цена Alpha Pay сегодня составляет 0,00011813 USD. Следите за обновлениями цены ALPAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ALPAY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alpha Pay сегодня составляет 0,00011813 USD. Следите за обновлениями цены ALPAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ALPAY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ALPAY

Информация о цене ALPAY

Официальный сайт ALPAY

Токеномика ALPAY

Прогноз цен ALPAY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Alpha Pay

Цена Alpha Pay (ALPAY)

Не в листинге

Текущая цена 1 ALPAY в USD:

$0,00011813
$0,00011813$0,00011813
+6,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Alpha Pay (ALPAY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:20:12 (UTC+8)

Информация о ценах Alpha Pay (ALPAY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00010755
$ 0,00010755$ 0,00010755
Мин 24Ч
$ 0,0001229
$ 0,0001229$ 0,0001229
Макс 24Ч

$ 0,00010755
$ 0,00010755$ 0,00010755

$ 0,0001229
$ 0,0001229$ 0,0001229

$ 0,00026297
$ 0,00026297$ 0,00026297

$ 0,00010052
$ 0,00010052$ 0,00010052

+1,35%

+6,76%

+1,87%

+1,87%

Текущая цена Alpha Pay (ALPAY) составляет $0,00011813. За последние 24 часа ALPAY торговался в диапазоне от $ 0,00010755 до $ 0,0001229, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ALPAY за все время составляет $ 0,00026297, а минимальная – $ 0,00010052.

Что касается краткосрочной динамики, ALPAY изменился на +1,35% за последний час, на +6,76% за 24 часа и на +1,87% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alpha Pay (ALPAY)

$ 118,15K
$ 118,15K$ 118,15K

--
----

$ 118,15K
$ 118,15K$ 118,15K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Alpha Pay составляет $ 118,15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ALPAY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 118,15K.

История цен Alpha Pay (ALPAY) в USD

За сегодня изменение цены Alpha Pay на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Alpha Pay на USD составило $ -0,0000304567.
За последние 60 дней изменение цены Alpha Pay на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Alpha Pay на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,76%
30 дней$ -0,0000304567-25,78%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Alpha Pay (ALPAY)

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Alpha Pay (ALPAY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alpha Pay (USD)

Сколько будет стоить Alpha Pay (ALPAY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alpha Pay (ALPAY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alpha Pay.

Проверьте прогноз цены Alpha Pay!

ALPAY на местную валюту

Токеномика Alpha Pay (ALPAY)

Понимание токеномики Alpha Pay (ALPAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ALPAY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alpha Pay (ALPAY)

Сколько стоит Alpha Pay (ALPAY) на сегодня?
Актуальная цена ALPAY в USD – 0,00011813 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ALPAY в USD?
Текущая цена ALPAY в USD составляет $ 0,00011813. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alpha Pay?
Рыночная капитализация ALPAY составляет $ 118,15K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ALPAY?
Циркулирующее предложение ALPAY составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ALPAY?
ALPAY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00026297 USD.
Какова была минимальная цена ALPAY за все время (ATL)?
ALPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00010052 USD.
Каков объем торгов ALPAY?
Объем торгов за последние 24 часа для ALPAY составляет -- USD.
Вырастет ли ALPAY в цене в этом году?
ALPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ALPAY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:20:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Alpha Pay (ALPAY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.