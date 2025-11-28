Что такое AWAI

Токеномика Alliewai by Virtuals (AWAI) Откройте для себя ключевую информацию о Alliewai by Virtuals (AWAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Alliewai by Virtuals (AWAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alliewai by Virtuals (AWAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,91K $ 129,91K $ 129,91K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,91K $ 129,91K $ 129,91K Исторический максимум: $ 0,00199519 $ 0,00199519 $ 0,00199519 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012991 $ 0,00012991 $ 0,00012991 Узнайте больше о цене Alliewai by Virtuals (AWAI) Купить AWAI сейчас!

Информация о Alliewai by Virtuals (AWAI) Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/34503

Токеномика Alliewai by Virtuals (AWAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alliewai by Virtuals (AWAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AWAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AWAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AWAI, изучите текущую цену AWAI!

Прогноз цены AWAI Хотите узнать, куда может двигаться AWAI? Наша страница прогноза цены AWAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AWAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!