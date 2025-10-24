Текущая цена Alliewai by Virtuals сегодня составляет 0,00018883 USD. Следите за обновлениями цены AWAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AWAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alliewai by Virtuals сегодня составляет 0,00018883 USD. Следите за обновлениями цены AWAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AWAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AWAI

Информация о цене AWAI

Официальный сайт AWAI

Токеномика AWAI

Прогноз цен AWAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Alliewai by Virtuals

Цена Alliewai by Virtuals (AWAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 AWAI в USD:

$0,00018883
$0,00018883$0,00018883
+9,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Alliewai by Virtuals (AWAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:19:59 (UTC+8)

Информация о ценах Alliewai by Virtuals (AWAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00016123
$ 0,00016123$ 0,00016123
Мин 24Ч
$ 0,00019337
$ 0,00019337$ 0,00019337
Макс 24Ч

$ 0,00016123
$ 0,00016123$ 0,00016123

$ 0,00019337
$ 0,00019337$ 0,00019337

$ 0,00199519
$ 0,00199519$ 0,00199519

$ 0,00013535
$ 0,00013535$ 0,00013535

+0,70%

+9,74%

-6,61%

-6,61%

Текущая цена Alliewai by Virtuals (AWAI) составляет $0,00018883. За последние 24 часа AWAI торговался в диапазоне от $ 0,00016123 до $ 0,00019337, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AWAI за все время составляет $ 0,00199519, а минимальная – $ 0,00013535.

Что касается краткосрочной динамики, AWAI изменился на +0,70% за последний час, на +9,74% за 24 часа и на -6,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alliewai by Virtuals (AWAI)

$ 189,38K
$ 189,38K$ 189,38K

--
----

$ 189,38K
$ 189,38K$ 189,38K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Alliewai by Virtuals составляет $ 189,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AWAI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 189,38K.

История цен Alliewai by Virtuals (AWAI) в USD

За сегодня изменение цены Alliewai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Alliewai by Virtuals на USD составило $ -0,0001082760.
За последние 60 дней изменение цены Alliewai by Virtuals на USD составило $ -0,0001451623.
За последние 90 дней изменение цены Alliewai by Virtuals на USD составило $ -0,0007222374657221196.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9,74%
30 дней$ -0,0001082760-57,34%
60 дней$ -0,0001451623-76,87%
90 дней$ -0,0007222374657221196-79,27%

Что такое Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Alliewai by Virtuals (AWAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alliewai by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Alliewai by Virtuals (AWAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alliewai by Virtuals (AWAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alliewai by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Alliewai by Virtuals!

AWAI на местную валюту

Токеномика Alliewai by Virtuals (AWAI)

Понимание токеномики Alliewai by Virtuals (AWAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AWAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alliewai by Virtuals (AWAI)

Сколько стоит Alliewai by Virtuals (AWAI) на сегодня?
Актуальная цена AWAI в USD – 0,00018883 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AWAI в USD?
Текущая цена AWAI в USD составляет $ 0,00018883. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alliewai by Virtuals?
Рыночная капитализация AWAI составляет $ 189,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AWAI?
Циркулирующее предложение AWAI составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AWAI?
AWAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00199519 USD.
Какова была минимальная цена AWAI за все время (ATL)?
AWAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013535 USD.
Каков объем торгов AWAI?
Объем торгов за последние 24 часа для AWAI составляет -- USD.
Вырастет ли AWAI в цене в этом году?
AWAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AWAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:19:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Alliewai by Virtuals (AWAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.