Что такое Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today. Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Alliewai by Virtuals (AWAI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alliewai by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Alliewai by Virtuals (AWAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alliewai by Virtuals (AWAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alliewai by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Alliewai by Virtuals!

AWAI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Alliewai by Virtuals (AWAI)

Понимание токеномики Alliewai by Virtuals (AWAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AWAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alliewai by Virtuals (AWAI) Сколько стоит Alliewai by Virtuals (AWAI) на сегодня? Актуальная цена AWAI в USD – 0,00018883 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AWAI в USD? $ 0,00018883 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AWAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Alliewai by Virtuals? Рыночная капитализация AWAI составляет $ 189,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AWAI? Циркулирующее предложение AWAI составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) AWAI? AWAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00199519 USD . Какова была минимальная цена AWAI за все время (ATL)? AWAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013535 USD . Каков объем торгов AWAI? Объем торгов за последние 24 часа для AWAI составляет -- USD . Вырастет ли AWAI в цене в этом году? AWAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AWAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Alliewai by Virtuals (AWAI)