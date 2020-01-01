Токеномика Aletheia (ALETHEIA) Откройте для себя ключевую информацию о Aletheia (ALETHEIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aletheia (ALETHEIA) Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia. Официальный сайт: https://aletheia-sol.xyz/ Купить ALETHEIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Aletheia (ALETHEIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aletheia (ALETHEIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 99,13K $ 99,13K $ 99,13K Общее предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Оборотное предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 99,13K $ 99,13K $ 99,13K Исторический максимум: $ 0,00372867 $ 0,00372867 $ 0,00372867 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aletheia (ALETHEIA)

Токеномика Aletheia (ALETHEIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aletheia (ALETHEIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALETHEIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALETHEIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALETHEIA, изучите текущую цену ALETHEIA!

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