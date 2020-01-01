Токеномика Aletheia (ALETHEIA)

Токеномика Aletheia (ALETHEIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Aletheia (ALETHEIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aletheia (ALETHEIA)

Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia.

Официальный сайт:
https://aletheia-sol.xyz/

Токеномика и анализ цен Aletheia (ALETHEIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aletheia (ALETHEIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 99,13K
$ 99,13K$ 99,13K
Общее предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
Оборотное предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 99,13K
$ 99,13K$ 99,13K
Исторический максимум:
$ 0,00372867
$ 0,00372867$ 0,00372867
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Aletheia (ALETHEIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aletheia (ALETHEIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALETHEIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALETHEIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALETHEIA, изучите текущую цену ALETHEIA!

Прогноз цены ALETHEIA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.