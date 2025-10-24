Текущая цена AKIRA LABS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены AKIRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AKIRA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AKIRA LABS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены AKIRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AKIRA прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена AKIRA LABS (AKIRA) составляет --. За последние 24 часа AKIRA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AKIRA за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, AKIRA изменился на -0,70% за последний час, на +2,44% за 24 часа и на -22,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация AKIRA LABS составляет $ 15,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AKIRA составляет 980,16M, а общее предложение – 981344330.299078. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,53K.

История цен AKIRA LABS (AKIRA) в USD

За сегодня изменение цены AKIRA LABS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AKIRA LABS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AKIRA LABS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AKIRA LABS на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0+2,44%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое AKIRA LABS (AKIRA)

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены AKIRA LABS (USD)

Сколько будет стоить AKIRA LABS (AKIRA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AKIRA LABS (AKIRA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AKIRA LABS.

Проверьте прогноз цены AKIRA LABS!

Токеномика AKIRA LABS (AKIRA)

Понимание токеномики AKIRA LABS (AKIRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AKIRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AKIRA LABS (AKIRA)

Сколько стоит AKIRA LABS (AKIRA) на сегодня?
Актуальная цена AKIRA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AKIRA в USD?
Текущая цена AKIRA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AKIRA LABS?
Рыночная капитализация AKIRA составляет $ 15,51K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AKIRA?
Циркулирующее предложение AKIRA составляет 980,16M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AKIRA?
AKIRA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена AKIRA за все время (ATL)?
AKIRA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов AKIRA?
Объем торгов за последние 24 часа для AKIRA составляет -- USD.
Вырастет ли AKIRA в цене в этом году?
AKIRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AKIRA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии AKIRA LABS (AKIRA)

10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.