Что такое AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support. AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник AI Dev Agent (AIDEV) Официальный веб-сайт

Прогноз цены AI Dev Agent (USD)

Сколько будет стоить AI Dev Agent (AIDEV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AI Dev Agent (AIDEV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AI Dev Agent.

Проверьте прогноз цены AI Dev Agent!

AIDEV на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика AI Dev Agent (AIDEV)

Понимание токеномики AI Dev Agent (AIDEV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIDEV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AI Dev Agent (AIDEV) Сколько стоит AI Dev Agent (AIDEV) на сегодня? Актуальная цена AIDEV в USD – 0,0013617 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AIDEV в USD? $ 0,0013617 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AIDEV в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AI Dev Agent? Рыночная капитализация AIDEV составляет $ 105,77K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AIDEV? Циркулирующее предложение AIDEV составляет 77,68M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AIDEV? AIDEV достиг максимальной цены (ATH) в 0,00782371 USD . Какова была минимальная цена AIDEV за все время (ATL)? AIDEV достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013484 USD . Каков объем торгов AIDEV? Объем торгов за последние 24 часа для AIDEV составляет -- USD . Вырастет ли AIDEV в цене в этом году? AIDEV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIDEV для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии AI Dev Agent (AIDEV)