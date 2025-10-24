Текущая цена AI Dev Agent сегодня составляет 0,0013617 USD. Следите за обновлениями цены AIDEV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIDEV прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AI Dev Agent сегодня составляет 0,0013617 USD. Следите за обновлениями цены AIDEV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIDEV прямо сейчас на MEXC.

Цена AI Dev Agent (AIDEV)

$0,00136157
$0,00136157$0,00136157
График цены AI Dev Agent (AIDEV) в реальном времени
Информация о ценах AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

$ 0,00136157
$ 0,00136157$ 0,00136157
$ 0,00144455
$ 0,00144455$ 0,00144455
$ 0,00136157
$ 0,00136157$ 0,00136157

$ 0,00144455
$ 0,00144455$ 0,00144455

$ 0,00782371
$ 0,00782371$ 0,00782371

$ 0,00013484
$ 0,00013484$ 0,00013484

Текущая цена AI Dev Agent (AIDEV) составляет $0,0013617. За последние 24 часа AIDEV торговался в диапазоне от $ 0,00136157 до $ 0,00144455, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIDEV за все время составляет $ 0,00782371, а минимальная – $ 0,00013484.

Что касается краткосрочной динамики, AIDEV изменился на -0,00% за последний час, на -5,72% за 24 часа и на -10,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AI Dev Agent (AIDEV)

$ 105,77K
$ 105,77K$ 105,77K

----

$ 544,63K
$ 544,63K$ 544,63K

77,68M
77,68M 77,68M

400 000 000,0
400 000 000,0 400 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AI Dev Agent составляет $ 105,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AIDEV составляет 77,68M, а общее предложение – 400000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 544,63K.

История цен AI Dev Agent (AIDEV) в USD

За сегодня изменение цены AI Dev Agent на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AI Dev Agent на USD составило $ +0,0121493598.
За последние 60 дней изменение цены AI Dev Agent на USD составило $ +0,0052415973.
За последние 90 дней изменение цены AI Dev Agent на USD составило $ +0,0007301753993759052.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,72%
30 дней$ +0,0121493598+892,22%
60 дней$ +0,0052415973+384,93%
90 дней$ +0,0007301753993759052+115,62%

Что такое AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены AI Dev Agent (USD)

Сколько будет стоить AI Dev Agent (AIDEV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AI Dev Agent (AIDEV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AI Dev Agent.

Проверьте прогноз цены AI Dev Agent!

Токеномика AI Dev Agent (AIDEV)

Понимание токеномики AI Dev Agent (AIDEV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIDEV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AI Dev Agent (AIDEV)

Сколько стоит AI Dev Agent (AIDEV) на сегодня?
Актуальная цена AIDEV в USD – 0,0013617 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIDEV в USD?
Текущая цена AIDEV в USD составляет $ 0,0013617. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AI Dev Agent?
Рыночная капитализация AIDEV составляет $ 105,77K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIDEV?
Циркулирующее предложение AIDEV составляет 77,68M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIDEV?
AIDEV достиг максимальной цены (ATH) в 0,00782371 USD.
Какова была минимальная цена AIDEV за все время (ATL)?
AIDEV достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013484 USD.
Каков объем торгов AIDEV?
Объем торгов за последние 24 часа для AIDEV составляет -- USD.
Вырастет ли AIDEV в цене в этом году?
AIDEV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIDEV для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.