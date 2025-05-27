Цена AI Agent Factory (AIAF)
Текущая цена AI Agent Factory (AIAF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 128,66K USD. Цена AIAF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AI Agent Factory:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены AI Agent Factory в течение дня составляет +17,54%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены AI Agent Factory на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AI Agent Factory на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AI Agent Factory на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AI Agent Factory на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+17,54%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен AI Agent Factory: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1,63%
+17,54%
-49,16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance
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