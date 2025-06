Что такое Agentik DEX (AGENTIK)

AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.

Источник Agentik DEX (AGENTIK) Официальный веб-сайт

Токеномика Agentik DEX (AGENTIK)

Понимание токеномики Agentik DEX (AGENTIK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AGENTIK прямо сейчас!