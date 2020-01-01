Токеномика Agentik DEX (AGENTIK) Откройте для себя ключевую информацию о Agentik DEX (AGENTIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agentik DEX (AGENTIK) AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents. Официальный сайт: https://agentikdex.com/login Купить AGENTIK сейчас!

Токеномика и анализ цен Agentik DEX (AGENTIK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agentik DEX (AGENTIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 137,41K $ 137,41K $ 137,41K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 274,82K $ 274,82K $ 274,82K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027482 $ 0,00027482 $ 0,00027482 Узнайте больше о цене Agentik DEX (AGENTIK)

Токеномика Agentik DEX (AGENTIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agentik DEX (AGENTIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENTIK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENTIK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENTIK, изучите текущую цену AGENTIK!

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