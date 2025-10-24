Что такое Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

Источник Agentic Studio (AGENTIC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Agentic Studio (AGENTIC)

Понимание токеномики Agentic Studio (AGENTIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AGENTIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Agentic Studio (AGENTIC) Сколько стоит Agentic Studio (AGENTIC) на сегодня? Актуальная цена AGENTIC в USD – 0,00394934 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AGENTIC в USD? $ 0,00394934 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AGENTIC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Agentic Studio? Рыночная капитализация AGENTIC составляет $ 19,75K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AGENTIC? Циркулирующее предложение AGENTIC составляет 5,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AGENTIC? AGENTIC достиг максимальной цены (ATH) в 0,01998756 USD . Какова была минимальная цена AGENTIC за все время (ATL)? AGENTIC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00388743 USD . Каков объем торгов AGENTIC? Объем торгов за последние 24 часа для AGENTIC составляет -- USD . Вырастет ли AGENTIC в цене в этом году? AGENTIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AGENTIC для более подробного анализа.

