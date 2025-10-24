Текущая цена Agentic Studio сегодня составляет 0,00394934 USD. Следите за обновлениями цены AGENTIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AGENTIC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Agentic Studio сегодня составляет 0,00394934 USD. Следите за обновлениями цены AGENTIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AGENTIC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AGENTIC

Информация о цене AGENTIC

Whitepaper AGENTIC

Официальный сайт AGENTIC

Токеномика AGENTIC

Прогноз цен AGENTIC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Agentic Studio

Цена Agentic Studio (AGENTIC)

Не в листинге

Текущая цена 1 AGENTIC в USD:

$0,00394934
$0,00394934$0,00394934
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Agentic Studio (AGENTIC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:24 (UTC+8)

Информация о ценах Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01998756
$ 0,01998756$ 0,01998756

$ 0,00388743
$ 0,00388743$ 0,00388743

--

--

-1,09%

-1,09%

Текущая цена Agentic Studio (AGENTIC) составляет $0,00394934. За последние 24 часа AGENTIC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AGENTIC за все время составляет $ 0,01998756, а минимальная – $ 0,00388743.

Что касается краткосрочной динамики, AGENTIC изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -1,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Agentic Studio (AGENTIC)

$ 19,75K
$ 19,75K$ 19,75K

--
----

$ 19,75K
$ 19,75K$ 19,75K

5,00M
5,00M 5,00M

5 000 000,0
5 000 000,0 5 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Agentic Studio составляет $ 19,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AGENTIC составляет 5,00M, а общее предложение – 5000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,75K.

История цен Agentic Studio (AGENTIC) в USD

За сегодня изменение цены Agentic Studio на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Agentic Studio на USD составило $ -0,0006282373.
За последние 60 дней изменение цены Agentic Studio на USD составило $ -0,0005597127.
За последние 90 дней изменение цены Agentic Studio на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0006282373-15,90%
60 дней$ -0,0005597127-14,17%
90 дней$ 0--

Что такое Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Agentic Studio (AGENTIC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Agentic Studio (USD)

Сколько будет стоить Agentic Studio (AGENTIC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Agentic Studio (AGENTIC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Agentic Studio.

Проверьте прогноз цены Agentic Studio!

AGENTIC на местную валюту

Токеномика Agentic Studio (AGENTIC)

Понимание токеномики Agentic Studio (AGENTIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AGENTIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Agentic Studio (AGENTIC)

Сколько стоит Agentic Studio (AGENTIC) на сегодня?
Актуальная цена AGENTIC в USD – 0,00394934 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AGENTIC в USD?
Текущая цена AGENTIC в USD составляет $ 0,00394934. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Agentic Studio?
Рыночная капитализация AGENTIC составляет $ 19,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AGENTIC?
Циркулирующее предложение AGENTIC составляет 5,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AGENTIC?
AGENTIC достиг максимальной цены (ATH) в 0,01998756 USD.
Какова была минимальная цена AGENTIC за все время (ATL)?
AGENTIC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00388743 USD.
Каков объем торгов AGENTIC?
Объем торгов за последние 24 часа для AGENTIC составляет -- USD.
Вырастет ли AGENTIC в цене в этом году?
AGENTIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AGENTIC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Agentic Studio (AGENTIC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.