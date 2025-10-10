Токеномика Agentic Studio (AGENTIC) Откройте для себя ключевую информацию о Agentic Studio (AGENTIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Agentic Studio (AGENTIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agentic Studio (AGENTIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,77K $ 23,77K $ 23,77K Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,77K $ 23,77K $ 23,77K Исторический максимум: $ 0,01998756 $ 0,01998756 $ 0,01998756 Исторический минимум: $ 0,00438604 $ 0,00438604 $ 0,00438604 Текущая цена: $ 0,00475308 $ 0,00475308 $ 0,00475308 Узнайте больше о цене Agentic Studio (AGENTIC) Купить AGENTIC сейчас!

Информация о Agentic Studio (AGENTIC) Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem. Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem. Официальный сайт: https://agenticstudio.online Whitepaper: https://docs.agenticstudio.online

Токеномика Agentic Studio (AGENTIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agentic Studio (AGENTIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENTIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENTIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENTIC, изучите текущую цену AGENTIC!

Прогноз цены AGENTIC Хотите узнать, куда может двигаться AGENTIC? Наша страница прогноза цены AGENTIC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AGENTIC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!