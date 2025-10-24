Текущая цена Agent DORA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены AD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Agent DORA сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены AD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AD прямо сейчас на MEXC.

Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
Информация о ценах Agent DORA (AD) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00167666
$ 0,00167666$ 0,00167666

$ 0
$ 0$ 0

-0,48%

-0,48%

Текущая цена Agent DORA (AD) составляет --. За последние 24 часа AD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AD за все время составляет $ 0,00167666, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, AD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

$ 11,80K
$ 11,80K$ 11,80K

--
----

$ 11,80K
$ 11,80K$ 11,80K

999,41M
999,41M 999,41M

999 409 652,361892
999 409 652,361892 999 409 652,361892

Текущая рыночная капитализация Agent DORA составляет $ 11,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AD составляет 999,41M, а общее предложение – 999409652.361892. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,80K.

История цен Agent DORA (AD) в USD

За сегодня изменение цены Agent DORA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Agent DORA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Agent DORA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Agent DORA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-22,04%
60 дней$ 0-33,14%
90 дней$ 0--

Что такое Agent DORA (AD)

Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Agent DORA (USD)

Сколько будет стоить Agent DORA (AD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Agent DORA (AD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Agent DORA.

Проверьте прогноз цены Agent DORA!

Токеномика Agent DORA (AD)

Понимание токеномики Agent DORA (AD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Agent DORA (AD)

Сколько стоит Agent DORA (AD) на сегодня?
Актуальная цена AD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AD в USD?
Текущая цена AD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Agent DORA?
Рыночная капитализация AD составляет $ 11,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AD?
Циркулирующее предложение AD составляет 999,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AD?
AD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00167666 USD.
Какова была минимальная цена AD за все время (ATL)?
AD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов AD?
Объем торгов за последние 24 часа для AD составляет -- USD.
Вырастет ли AD в цене в этом году?
AD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:10 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.