Текущая цена Aesyx Dollar сегодня составляет 0,985237 USD. Следите за обновлениями цены AXD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AXD прямо сейчас на MEXC.

Цена Aesyx Dollar (AXD)

Текущая цена 1 AXD в USD:

$0,985237
$0,985237
-0,90%1D
График цены Aesyx Dollar (AXD) в реальном времени
Информация о ценах Aesyx Dollar (AXD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,984901
Мин 24Ч
$ 0,994847
Макс 24Ч

$ 0,984901
$ 0,994847
$ 1,072
$ 0,952838
-0,00%

-0,95%

+1,62%

+1,62%

Текущая цена Aesyx Dollar (AXD) составляет $0,985237. За последние 24 часа AXD торговался в диапазоне от $ 0,984901 до $ 0,994847, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AXD за все время составляет $ 1,072, а минимальная – $ 0,952838.

Что касается краткосрочной динамики, AXD изменился на -0,00% за последний час, на -0,95% за 24 часа и на +1,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Aesyx Dollar (AXD)

$ 524,80K
--
$ 524,80K
532,66K
532 662,9676026403
Текущая рыночная капитализация Aesyx Dollar составляет $ 524,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AXD составляет 532,66K, а общее предложение – 532662.9676026403. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 524,80K.

История цен Aesyx Dollar (AXD) в USD

За сегодня изменение цены Aesyx Dollar на USD составило $ -0,0094846351515477.
За последние 30 дней изменение цены Aesyx Dollar на USD составило $ -0,0347918712.
За последние 60 дней изменение цены Aesyx Dollar на USD составило $ -0,0362671651.
За последние 90 дней изменение цены Aesyx Dollar на USD составило $ -0,0336584755039574.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0094846351515477-0,95%
30 дней$ -0,0347918712-3,53%
60 дней$ -0,0362671651-3,68%
90 дней$ -0,0336584755039574-3,30%

Что такое Aesyx Dollar (AXD)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Aesyx Dollar (AXD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Aesyx Dollar (USD)

Сколько будет стоить Aesyx Dollar (AXD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aesyx Dollar (AXD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aesyx Dollar.

Проверьте прогноз цены Aesyx Dollar!

AXD на местную валюту

Токеномика Aesyx Dollar (AXD)

Понимание токеномики Aesyx Dollar (AXD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AXD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aesyx Dollar (AXD)

Сколько стоит Aesyx Dollar (AXD) на сегодня?
Актуальная цена AXD в USD – 0,985237 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AXD в USD?
Текущая цена AXD в USD составляет $ 0,985237. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Aesyx Dollar?
Рыночная капитализация AXD составляет $ 524,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AXD?
Циркулирующее предложение AXD составляет 532,66K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AXD?
AXD достиг максимальной цены (ATH) в 1,072 USD.
Какова была минимальная цена AXD за все время (ATL)?
AXD достиг минимальной цены (ATL) в 0,952838 USD.
Каков объем торгов AXD?
Объем торгов за последние 24 часа для AXD составляет -- USD.
Вырастет ли AXD в цене в этом году?
AXD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AXD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Aesyx Dollar (AXD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.