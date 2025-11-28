Что такое AXD

Токеномика Aesyx Dollar (AXD)

Рыночная капитализация: $ 57,10K
Общее предложение: $ 55,95K
Оборотное предложение: $ 55,95K
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,10K
Исторический максимум: $ 1,072
Исторический минимум: $ 0,952838
Текущая цена: $ 1,02

Информация о Aesyx Dollar (AXD) Официальный сайт: aesyx.fi Whitepaper: https://aesyx.gitbook.io/welcome-to-aesyx/

Токеномика Aesyx Dollar (AXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aesyx Dollar (AXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXD, изучите текущую цену AXD!

Прогноз цены AXD

