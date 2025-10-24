Что такое AdZilla (ADZILLA)

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it's a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AdZilla (ADZILLA) Сколько стоит AdZilla (ADZILLA) на сегодня? Актуальная цена ADZILLA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ADZILLA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ADZILLA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AdZilla? Рыночная капитализация ADZILLA составляет $ 338,91K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ADZILLA? Циркулирующее предложение ADZILLA составляет 999,93M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ADZILLA? ADZILLA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена ADZILLA за все время (ATL)? ADZILLA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ADZILLA? Объем торгов за последние 24 часа для ADZILLA составляет -- USD . Вырастет ли ADZILLA в цене в этом году? ADZILLA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ADZILLA для более подробного анализа.

