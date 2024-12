Что такое Abyss (ABYSS)

Abyss.Finance provides Decentralized (DeFi) and Centralized (CeFi) Finance solutions for projects in multiple industries. Abyss (ABYSS) is the ERC20 token native to the Abyss.Finance ecosystem. Within the Abyss.Finance Ecosystem, Abyss is currently used in the Gaming platform (theabyss.com), the Non-Fungible Token (NFT) Marketplace, and allows members to earn rewards through Staking and setting up Masternodes.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Abyss (ABYSS) Официальный веб-сайт