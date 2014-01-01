Токеномика ZND Token (ZND) Откройте для себя ключевую информацию о ZND Token (ZND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZND Token (ZND) ZND – это комплексная финансовая экосистема, построенная на нескольких платформах, включая zondacrypto, ведущую криптовалютную биржу в Центральной Европе с 2014 года, zondacrypto Pay, позволяющую предприятиям принимать криптовалютные платежи, и платформу ZND, предлагающую решения для торговли, заработка, заимствования и изучения, рассчитанную на пользователей с любым уровнем опыта. Официальный сайт: zndtoken.com Whitepaper: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Купить ZND сейчас!

Токеномика и анализ цен ZND Token (ZND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZND Token (ZND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 73,71M $ 73,71M $ 73,71M Исторический максимум: $ 1,2096 $ 1,2096 $ 1,2096 Исторический минимум: $ 0,05606759811937907 $ 0,05606759811937907 $ 0,05606759811937907 Текущая цена: $ 0,1053 $ 0,1053 $ 0,1053 Узнайте больше о цене ZND Token (ZND)

Токеномика ZND Token (ZND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZND Token (ZND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZND, изучите текущую цену ZND!

Как купить ZND Заинтересованы в добавлении ZND Token (ZND) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZND, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZND на MEXC прямо сейчас!

История цены ZND Token (ZND) Анализ истории цены ZND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZND прямо сейчас!

Прогноз цены ZND Хотите узнать, куда может двигаться ZND? Наша страница прогноза цены ZND объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZND прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!