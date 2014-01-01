Токеномика ZND Token (ZND)

Токеномика ZND Token (ZND)

Откройте для себя ключевую информацию о ZND Token (ZND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZND Token (ZND)

ZND – это комплексная финансовая экосистема, построенная на нескольких платформах, включая zondacrypto, ведущую криптовалютную биржу в Центральной Европе с 2014 года, zondacrypto Pay, позволяющую предприятиям принимать криптовалютные платежи, и платформу ZND, предлагающую решения для торговли, заработка, заимствования и изучения, рассчитанную на пользователей с любым уровнем опыта.

Официальный сайт:
zndtoken.com
Whitepaper:
https://assets.znd.co/token/en/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d

Токеномика и анализ цен ZND Token (ZND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZND Token (ZND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 700,00M
$ 700,00M$ 700,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 73,71M
$ 73,71M$ 73,71M
Исторический максимум:
$ 1,2096
$ 1,2096$ 1,2096
Исторический минимум:
$ 0,05606759811937907
$ 0,05606759811937907$ 0,05606759811937907
Текущая цена:
$ 0,1053
$ 0,1053$ 0,1053

Токеномика ZND Token (ZND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZND Token (ZND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZND, изучите текущую цену ZND!

Как купить ZND

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История цены ZND Token (ZND)

Анализ истории цены ZND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ZND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.