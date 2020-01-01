Токеномика XYO (XYO)

Токеномика XYO (XYO)

Откройте для себя ключевую информацию о XYO (XYO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XYO (XYO)

XYO – это оригинальная и крупнейшая DePIN-сеть с миллионами нодов по всему миру. Она собирает и проверяет данные реального мира, соединяя Web3 и Web2 в сферах искусственного интеллекта, геолокации и других направлениях. Наши технологии Proof of Location и Proof of Origin обеспечивают проверку реальных данных для управления активами реального мира, отслеживания DePIN-объектов, реальных игр и многого другого. Приложение COIN от XYO способствовало массовому росту сети. XYO Layer One, наш собственный блокчейн, обеспечивает масштабируемую и совместимую инфраструктуру для децентрализованной проверки данных, обеспечивая бесшовную интеграцию, повышенную конфиденциальность и эффективное масштабирование.

Официальный сайт:
https://xyo.network
Whitepaper:
https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758

Токеномика и анализ цен XYO (XYO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XYO (XYO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 13,93B
$ 13,93B$ 13,93B
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 129,00M
$ 129,00M$ 129,00M
Исторический максимум:
$ 0,01465
$ 0,01465$ 0,01465
Исторический минимум:
$ 0,0000960677747658
$ 0,0000960677747658$ 0,0000960677747658
Текущая цена:
$ 0,00926
$ 0,00926$ 0,00926

Токеномика XYO (XYO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XYO (XYO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XYO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XYO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XYO, изучите текущую цену XYO!

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