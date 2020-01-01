Токеномика XYO (XYO) Откройте для себя ключевую информацию о XYO (XYO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XYO (XYO) XYO – это оригинальная и крупнейшая DePIN-сеть с миллионами нодов по всему миру. Она собирает и проверяет данные реального мира, соединяя Web3 и Web2 в сферах искусственного интеллекта, геолокации и других направлениях. Наши технологии Proof of Location и Proof of Origin обеспечивают проверку реальных данных для управления активами реального мира, отслеживания DePIN-объектов, реальных игр и многого другого. Приложение COIN от XYO способствовало массовому росту сети. XYO Layer One, наш собственный блокчейн, обеспечивает масштабируемую и совместимую инфраструктуру для децентрализованной проверки данных, обеспечивая бесшовную интеграцию, повышенную конфиденциальность и эффективное масштабирование. Официальный сайт: https://xyo.network Whitepaper: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 Купить XYO сейчас!

Токеномика и анализ цен XYO (XYO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XYO (XYO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 13,93B $ 13,93B $ 13,93B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,00M $ 129,00M $ 129,00M Исторический максимум: $ 0,01465 $ 0,01465 $ 0,01465 Исторический минимум: $ 0,0000960677747658 $ 0,0000960677747658 $ 0,0000960677747658 Текущая цена: $ 0,00926 $ 0,00926 $ 0,00926 Узнайте больше о цене XYO (XYO)

Токеномика XYO (XYO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XYO (XYO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XYO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XYO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XYO, изучите текущую цену XYO!

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