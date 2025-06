Информация о XYO (XYO)

XYO – это оригинальная и крупнейшая DePIN-сеть с миллионами нодов по всему миру. Она собирает и проверяет данные реального мира, соединяя Web3 и Web2 в сферах искусственного интеллекта, геолокации и других направлениях. Наши технологии Proof of Location и Proof of Origin обеспечивают проверку реальных данных для управления активами реального мира, отслеживания DePIN-объектов, реальных игр и многого другого. Приложение COIN от XYO способствовало массовому росту сети. XYO Layer One, наш собственный блокчейн, обеспечивает масштабируемую и совместимую инфраструктуру для децентрализованной проверки данных, обеспечивая бесшовную интеграцию, повышенную конфиденциальность и эффективное масштабирование.