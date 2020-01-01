Токеномика Wall Street Memes (WSM) Откройте для себя ключевую информацию о Wall Street Memes (WSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wall Street Memes (WSM) Токен $WSM, рожденный движением мемов с Уолл-стрит, является высшим выражением триумфа Интернета над безудержным капитализмом. Официальный сайт: https://wallstmemes.com/en/ Whitepaper: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Купить WSM сейчас!

Токеномика и анализ цен Wall Street Memes (WSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wall Street Memes (WSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,88B $ 1,88B $ 1,88B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Исторический максимум: $ 0,07977 $ 0,07977 $ 0,07977 Исторический минимум: $ 0,000384323782852664 $ 0,000384323782852664 $ 0,000384323782852664 Текущая цена: $ 0,0006071 $ 0,0006071 $ 0,0006071 Узнайте больше о цене Wall Street Memes (WSM)

Токеномика Wall Street Memes (WSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wall Street Memes (WSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSM, изучите текущую цену WSM!

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