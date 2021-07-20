Токеномика Witch Token (WITCH) Откройте для себя ключевую информацию о Witch Token (WITCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Witch Token (WITCH) WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Официальный сайт: https://witchwitch.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Купить WITCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Witch Token (WITCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Witch Token (WITCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 27,30M $ 27,30M $ 27,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,31M $ 6,31M $ 6,31M Исторический максимум: $ 2,594 $ 2,594 $ 2,594 Исторический минимум: $ 0,044990485316681025 $ 0,044990485316681025 $ 0,044990485316681025 Текущая цена: $ 0,0631 $ 0,0631 $ 0,0631 Узнайте больше о цене Witch Token (WITCH)

Токеномика Witch Token (WITCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Witch Token (WITCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WITCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WITCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WITCH, изучите текущую цену WITCH!

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