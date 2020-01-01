Токеномика Veritas (VPT) Откройте для себя ключевую информацию о Veritas (VPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Veritas (VPT) Veritas – это протокол безопасности с искусственным интеллектом для автономного обнаружения уязвимостей и самовосстанавливающихся смарт-контрактов. Созданный на основе специально обученного ИИ и мультиагентной инфраструктуры, он находит и устраняет уязвимости в режиме реального времени, обеспечивает высокую безопасность проектов на ранних стадиях при минимальных затратах и подкрепляет все это полной страховкой от атак. Официальный сайт: https://veritasprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.veritasprotocol.com/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Купить VPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Veritas (VPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veritas (VPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,04K $ 83,04K $ 83,04K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 188,13M $ 188,13M $ 188,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 441,40K $ 441,40K $ 441,40K Исторический максимум: $ 0,054879 $ 0,054879 $ 0,054879 Исторический минимум: $ 0,000500033023269957 $ 0,000500033023269957 $ 0,000500033023269957 Текущая цена: $ 0,0004414 $ 0,0004414 $ 0,0004414 Узнайте больше о цене Veritas (VPT)

Токеномика Veritas (VPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Veritas (VPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPT, изучите текущую цену VPT!

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