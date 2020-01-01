Токеномика Veritas (VPT)

Токеномика Veritas (VPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Veritas (VPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Veritas (VPT)

Veritas – это протокол безопасности с искусственным интеллектом для автономного обнаружения уязвимостей и самовосстанавливающихся смарт-контрактов. Созданный на основе специально обученного ИИ и мультиагентной инфраструктуры, он находит и устраняет уязвимости в режиме реального времени, обеспечивает высокую безопасность проектов на ранних стадиях при минимальных затратах и подкрепляет все это полной страховкой от атак.

Официальный сайт:
https://veritasprotocol.com/
Whitepaper:
https://docs.veritasprotocol.com/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0

Токеномика и анализ цен Veritas (VPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veritas (VPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 83,04K
$ 83,04K$ 83,04K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 188,13M
$ 188,13M$ 188,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 441,40K
$ 441,40K$ 441,40K
Исторический максимум:
$ 0,054879
$ 0,054879$ 0,054879
Исторический минимум:
$ 0,000500033023269957
$ 0,000500033023269957$ 0,000500033023269957
Текущая цена:
$ 0,0004414
$ 0,0004414$ 0,0004414

Токеномика Veritas (VPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Veritas (VPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPT, изучите текущую цену VPT!

Как купить VPT

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История цены Veritas (VPT)

Анализ истории цены VPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.