VPT

Veritas – это протокол безопасности с искусственным интеллектом для автономного обнаружения уязвимостей и самовосстанавливающихся смарт-контрактов. Созданный на основе специально обученного ИИ и мультиагентной инфраструктуры, он находит и устраняет уязвимости в режиме реального времени, обеспечивает высокую безопасность проектов на ранних стадиях при минимальных затратах и подкрепляет все это полной страховкой от атак.

Название криптовалютыVPT

Макс. предложение1,000,000,000

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