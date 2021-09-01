Токеномика VEMP (VEMP) Откройте для себя ключевую информацию о VEMP (VEMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VEMP (VEMP) vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Официальный сайт: https://vemp.xyz Whitepaper: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Купить VEMP сейчас!

Токеномика и анализ цен VEMP (VEMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VEMP (VEMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 303,19K $ 303,19K $ 303,19K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 387,32M $ 387,32M $ 387,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 391,40K $ 391,40K $ 391,40K Исторический максимум: $ 0,67 $ 0,67 $ 0,67 Исторический минимум: $ 0,000507096748872242 $ 0,000507096748872242 $ 0,000507096748872242 Текущая цена: $ 0,0007828 $ 0,0007828 $ 0,0007828 Узнайте больше о цене VEMP (VEMP)

Токеномика VEMP (VEMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VEMP (VEMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VEMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VEMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEMP, изучите текущую цену VEMP!

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