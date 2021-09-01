Токеномика VEMP (VEMP)

Токеномика VEMP (VEMP)

Откройте для себя ключевую информацию о VEMP (VEMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

Официальный сайт:
https://vemp.xyz
Whitepaper:
https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d

Токеномика и анализ цен VEMP (VEMP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VEMP (VEMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 303,19K
$ 303,19K$ 303,19K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 387,32M
$ 387,32M$ 387,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 391,40K
$ 391,40K$ 391,40K
Исторический максимум:
$ 0,67
$ 0,67$ 0,67
Исторический минимум:
$ 0,000507096748872242
$ 0,000507096748872242$ 0,000507096748872242
Текущая цена:
$ 0,0007828
$ 0,0007828$ 0,0007828

Токеномика VEMP (VEMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VEMP (VEMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VEMP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VEMP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEMP, изучите текущую цену VEMP!

Как купить VEMP

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История цены VEMP (VEMP)

Анализ истории цены VEMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VEMP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.