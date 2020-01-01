Токеномика TrueFiToken (TRU) Откройте для себя ключевую информацию о TrueFiToken (TRU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TrueFiToken (TRU) TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Официальный сайт: https://truefi.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Купить TRU сейчас!

Токеномика и анализ цен TrueFiToken (TRU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrueFiToken (TRU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,99M $ 36,99M $ 36,99M Общее предложение: $ 1,45B $ 1,45B $ 1,45B Оборотное предложение: $ 1,32B $ 1,32B $ 1,32B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,72M $ 40,72M $ 40,72M Исторический максимум: $ 1,0626 $ 1,0626 $ 1,0626 Исторический минимум: $ 0,024777756534483393 $ 0,024777756534483393 $ 0,024777756534483393 Текущая цена: $ 0,02808 $ 0,02808 $ 0,02808 Узнайте больше о цене TrueFiToken (TRU)

Токеномика TrueFiToken (TRU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TrueFiToken (TRU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRU, изучите текущую цену TRU!

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