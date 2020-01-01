Токеномика Unchain X (UNX)
Информация о Unchain X (UNX)
UNCHAIN X – это протокол AMM (Автоматический маркет-мейкер), основанный на сети Binance Smart Chain (BSC). В отличие от централизованных бирж (CEX), где существует централизованное вмешательство, DEX (децентрализованная биржа) позволяет участникам оказывать влияние на рост посредством торговли, предоставления ликвидности, голосования и других способов без центрального управления. UNCHAIN X стремится стать децентрализованной финансовой платформой будущего, способной работать со всеми формами цифровых активов, включая интеллектуальную собственность, NFT, недвижимость и физические активы.
Токеномика и анализ цен Unchain X (UNX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unchain X (UNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Unchain X (UNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Unchain X (UNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов UNX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов UNX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNX, изучите текущую цену UNX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 UNX = 0,02438 USD