UNX

UNCHAIN X – это протокол AMM (Автоматический маркет-мейкер), основанный на сети Binance Smart Chain (BSC). В отличие от централизованных бирж (CEX), где существует централизованное вмешательство, DEX (децентрализованная биржа) позволяет участникам оказывать влияние на рост посредством торговли, предоставления ликвидности, голосования и других способов без центрального управления. UNCHAIN X стремится стать децентрализованной финансовой платформой будущего, способной работать со всеми формами цифровых активов, включая интеллектуальную собственность, NFT, недвижимость и физические активы.

Название криптовалютыUNX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеUNCHAIN X – это протокол AMM (Автоматический маркет-мейкер), основанный на сети Binance Smart Chain (BSC). В отличие от централизованных бирж (CEX), где существует централизованное вмешательство, DEX (децентрализованная биржа) позволяет участникам оказывать влияние на рост посредством торговли, предоставления ликвидности, голосования и других способов без центрального управления. UNCHAIN X стремится стать децентрализованной финансовой платформой будущего, способной работать со всеми формами цифровых активов, включая интеллектуальную собственность, NFT, недвижимость и физические активы.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
UNX/USDT
Unchain X
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (UNX)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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История сделок
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