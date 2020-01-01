Токеномика Ubix.Network (UBX) Откройте для себя ключевую информацию о Ubix.Network (UBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ubix.Network (UBX) UBIX.Network - это гибрид DAG/блокчейна, предназначенный для интеграции блокчейнов с различными типами консенсуса в единую p2p-сеть. Официальный сайт: https://ubix.network/ Whitepaper: https://ubix.wiki/index.php/Main_Page Обозреватель блоков: https://explorer.ubikiri.com/ Купить UBX сейчас!

Токеномика и анализ цен Ubix.Network (UBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ubix.Network (UBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 188,57K $ 188,57K $ 188,57K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 45,56B $ 45,56B $ 45,56B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Исторический максимум: $ 0,000063503 $ 0,000063503 $ 0,000063503 Исторический минимум: $ 0,000003536515612984 $ 0,000003536515612984 $ 0,000003536515612984 Текущая цена: $ 0,000004139 $ 0,000004139 $ 0,000004139 Узнайте больше о цене Ubix.Network (UBX)

Токеномика Ubix.Network (UBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ubix.Network (UBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UBX, изучите текущую цену UBX!

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