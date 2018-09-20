Токеномика Token Pocket (TPT) Откройте для себя ключевую информацию о Token Pocket (TPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Token Pocket (TPT) TokenPocket — ведущий в мире многоцепочный кошелек с самостоятельным хранением. TokenPocket предоставил надежные услуги более чем 10 миллионам пользователей по всему миру. Число активных пользователей в месяц превышает 3,5 миллиона, пользователи расположены более чем в 200 странах и регионах мира. TPT относится к токену TokenPocket. Это единственный токен платформы в экосистеме TokenPocket, и держатели TPT могут пользоваться правами экологического управления. В то же время TPT может распространяться по различным сценариям и открывать всю линейку продуктов TokenPocket в качестве средства оплаты и подтверждения прав и интересов членства. Официальный сайт: https://www.tokenpocket.pro/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4161725d019690a3e0de50f6be67b07a86a9fae1 Купить TPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Token Pocket (TPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Token Pocket (TPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,90M $ 33,90M $ 33,90M Общее предложение: $ 5,90B $ 5,90B $ 5,90B Оборотное предложение: $ 3,47B $ 3,47B $ 3,47B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,69M $ 57,69M $ 57,69M Исторический максимум: $ 0,14943 $ 0,14943 $ 0,14943 Исторический минимум: $ 0,00079179 $ 0,00079179 $ 0,00079179 Текущая цена: $ 0,009778 $ 0,009778 $ 0,009778 Узнайте больше о цене Token Pocket (TPT)

Токеномика Token Pocket (TPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Token Pocket (TPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TPT, изучите текущую цену TPT!

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