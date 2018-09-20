Токеномика Token Pocket (TPT)

Токеномика Token Pocket (TPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Token Pocket (TPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Token Pocket (TPT)

TokenPocket — ведущий в мире многоцепочный кошелек с самостоятельным хранением. TokenPocket предоставил надежные услуги более чем 10 миллионам пользователей по всему миру. Число активных пользователей в месяц превышает 3,5 миллиона, пользователи расположены более чем в 200 странах и регионах мира. TPT относится к токену TokenPocket. Это единственный токен платформы в экосистеме TokenPocket, и держатели TPT могут пользоваться правами экологического управления. В то же время TPT может распространяться по различным сценариям и открывать всю линейку продуктов TokenPocket в качестве средства оплаты и подтверждения прав и интересов членства.

Официальный сайт:
https://www.tokenpocket.pro/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4161725d019690a3e0de50f6be67b07a86a9fae1

Токеномика и анализ цен Token Pocket (TPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Token Pocket (TPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,90M
$ 33,90M$ 33,90M
Общее предложение:
$ 5,90B
$ 5,90B$ 5,90B
Оборотное предложение:
$ 3,47B
$ 3,47B$ 3,47B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,69M
$ 57,69M$ 57,69M
Исторический максимум:
$ 0,14943
$ 0,14943$ 0,14943
Исторический минимум:
$ 0,00079179
$ 0,00079179$ 0,00079179
Текущая цена:
$ 0,009778
$ 0,009778$ 0,009778

Токеномика Token Pocket (TPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Token Pocket (TPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TPT, изучите текущую цену TPT!

Как купить TPT

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История цены Token Pocket (TPT)

Анализ истории цены TPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.