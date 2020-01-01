Токеномика TOMCoin (TOM)

Токеномика TOMCoin (TOM)

Откройте для себя ключевую информацию о TOMCoin (TOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TOMCoin (TOM)

TomCoin - это игривый, но серьезный выход на криптовалютный рынок, вдохновленный любимым персонажем Томом из классического сериала «Том и Джерри». Сочетая юмор с реальным финансовым потенциалом, $TOM стремится вовлечь сообщество и обеспечить ощутимую выгоду своим держателям.

Официальный сайт:
https://www.clumsytom.io
Whitepaper:
https://tom-coin.gitbook.io/docs/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771

Токеномика и анализ цен TOMCoin (TOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOMCoin (TOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,79M
$ 2,79M$ 2,79M
Исторический максимум:
$ 0,00391
$ 0,00391$ 0,00391
Исторический минимум:
$ 0,000150044720518248
$ 0,000150044720518248$ 0,000150044720518248
Текущая цена:
$ 0,000279
$ 0,000279$ 0,000279

Токеномика TOMCoin (TOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TOMCoin (TOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOM, изучите текущую цену TOM!

Как купить TOM

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История цены TOMCoin (TOM)

Анализ истории цены TOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.