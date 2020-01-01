Токеномика TOMCoin (TOM) Откройте для себя ключевую информацию о TOMCoin (TOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOMCoin (TOM) TomCoin - это игривый, но серьезный выход на криптовалютный рынок, вдохновленный любимым персонажем Томом из классического сериала «Том и Джерри». Сочетая юмор с реальным финансовым потенциалом, $TOM стремится вовлечь сообщество и обеспечить ощутимую выгоду своим держателям. Официальный сайт: https://www.clumsytom.io Whitepaper: https://tom-coin.gitbook.io/docs/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 Купить TOM сейчас!

Токеномика и анализ цен TOMCoin (TOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOMCoin (TOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Исторический максимум: $ 0,00391 $ 0,00391 $ 0,00391 Исторический минимум: $ 0,000150044720518248 $ 0,000150044720518248 $ 0,000150044720518248 Текущая цена: $ 0,000279 $ 0,000279 $ 0,000279 Узнайте больше о цене TOMCoin (TOM)

Токеномика TOMCoin (TOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOMCoin (TOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOM, изучите текущую цену TOM!

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