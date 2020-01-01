Токеномика Token Metrics AI (TMAI) Откройте для себя ключевую информацию о Token Metrics AI (TMAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Token Metrics AI (TMAI) Token Metrics предлагает экосистему, в которой органично сочетаются токенизация и геймификация, предоставляя пользователям доступ к передовым аналитическим инструментам, торговым индикаторам на базе ИИ и умному криптовалютному ИИ-чатботу. Официальный сайт: https://www.tokenmetrics.com/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Купить TMAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Token Metrics AI (TMAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Token Metrics AI (TMAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,33M $ 7,33M $ 7,33M Исторический максимум: $ 0,016583 $ 0,016583 $ 0,016583 Исторический минимум: $ 0,00052642785789373 $ 0,00052642785789373 $ 0,00052642785789373 Текущая цена: $ 0,0007334 $ 0,0007334 $ 0,0007334 Узнайте больше о цене Token Metrics AI (TMAI)

Токеномика Token Metrics AI (TMAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Token Metrics AI (TMAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TMAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TMAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TMAI, изучите текущую цену TMAI!

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