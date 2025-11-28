Что такое RICH

Токеномика и анализ цен Ostrich (RICH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ostrich (RICH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 290,20M $ 290,20M $ 290,20M Исторический максимум: $ 3,35 $ 3,35 $ 3,35 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 2,902 $ 2,902 $ 2,902 Узнайте больше о цене Ostrich (RICH) Купить RICH сейчас!

Информация о Ostrich (RICH) Ostrich – это децентрализованная глобальная биржа, предлагающая бессрочные фьючерсы на акции США, Великобритании, Китая, Японии и другие финансовые активы с кредитным плечом. Благодаря модели Payment for Order Flow (плата за поток ордеров), Ostrich обеспечивает исполнение на уровне CEX с глубокой ликвидностью, низкой задержкой и без затрат на газ для трейдеров. Официальный сайт: https://ostrich.exchange/ Whitepaper: https://docs.ostrich.exchange/platform/payment-for-order-flow Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x475E1cC57af3e40c80570220b1CE079B219605C4

Токеномика Ostrich (RICH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ostrich (RICH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RICH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RICH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RICH, изучите текущую цену RICH!

Как купить RICH Заинтересованы в добавлении Ostrich (RICH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RICH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RICH на MEXC прямо сейчас! История цены Ostrich (RICH) Анализ истории цены RICH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RICH прямо сейчас! Прогноз цены RICH Хотите узнать, куда может двигаться RICH? Наша страница прогноза цены RICH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RICH прямо сейчас!

