Токеномика Ostrich (RICH)

Токеномика Ostrich (RICH)

Откройте для себя ключевую информацию о Ostrich (RICH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 00:36:48 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Ostrich (RICH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ostrich (RICH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 290,20M
$ 290,20M$ 290,20M
Исторический максимум:
$ 3,35
$ 3,35$ 3,35
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 2,902
$ 2,902$ 2,902

Информация о Ostrich (RICH)

Ostrich – это децентрализованная глобальная биржа, предлагающая бессрочные фьючерсы на акции США, Великобритании, Китая, Японии и другие финансовые активы с кредитным плечом. Благодаря модели Payment for Order Flow (плата за поток ордеров), Ostrich обеспечивает исполнение на уровне CEX с глубокой ликвидностью, низкой задержкой и без затрат на газ для трейдеров.

Официальный сайт:
https://ostrich.exchange/
Whitepaper:
https://docs.ostrich.exchange/platform/payment-for-order-flow
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x475E1cC57af3e40c80570220b1CE079B219605C4

Токеномика Ostrich (RICH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ostrich (RICH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RICH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RICH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RICH, изучите текущую цену RICH!

Как купить RICH

Заинтересованы в добавлении Ostrich (RICH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RICH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ostrich (RICH)

Анализ истории цены RICH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RICH

Хотите узнать, куда может двигаться RICH? Наша страница прогноза цены RICH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»