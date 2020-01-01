Токеномика Stabull Finance (STABUL)
Информация о Stabull Finance (STABUL)
Stabull – это DEX, разработанная специально для стейблкоинов, не привязанных к доллару США, и токенизированных реальных активов (RWA) – сегмента, который большинство DEX упускают из виду. В отличие от типичных автоматических маркет-мейкеров (AMM), Stabull использует офчейн-оракулы цен для управления ценообразованием и ликвидностью. Это обеспечивает более точное определение рыночной цены и снижает проскальзывание для активов, отслеживающих внешние рынки, такие как валютные пары или золото. Такой подход также снижает нагрузку на эмитентов по поддержанию привязки и повышает эффективность использования капитала для провайдеров ликвидности. Stabull фактически переносит децентрализованную торговлю валютой и сырьевыми товарами в режиме 24/7 на блокчейн – то, с чем большинство DEX не справляются.
Токеномика и анализ цен Stabull Finance (STABUL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stabull Finance (STABUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Stabull Finance (STABUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Stabull Finance (STABUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STABUL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STABUL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 STABUL = 0,4674 USD