Токеномика Stabull Finance (STABUL)

Токеномика Stabull Finance (STABUL)

Откройте для себя ключевую информацию о Stabull Finance (STABUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stabull Finance (STABUL)

Stabull – это DEX, разработанная специально для стейблкоинов, не привязанных к доллару США, и токенизированных реальных активов (RWA) – сегмента, который большинство DEX упускают из виду. В отличие от типичных автоматических маркет-мейкеров (AMM), Stabull использует офчейн-оракулы цен для управления ценообразованием и ликвидностью. Это обеспечивает более точное определение рыночной цены и снижает проскальзывание для активов, отслеживающих внешние рынки, такие как валютные пары или золото. Такой подход также снижает нагрузку на эмитентов по поддержанию привязки и повышает эффективность использования капитала для провайдеров ликвидности. Stabull фактически переносит децентрализованную торговлю валютой и сырьевыми товарами в режиме 24/7 на блокчейн – то, с чем большинство DEX не справляются.

Официальный сайт:
https://stabull.finance
Whitepaper:
https://stabull.finance/stabull-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A

Токеномика и анализ цен Stabull Finance (STABUL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stabull Finance (STABUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,67M
$ 4,67M$ 4,67M
Исторический максимум:
$ 1,35
$ 1,35$ 1,35
Исторический минимум:
$ 0,06642386888114032
$ 0,06642386888114032$ 0,06642386888114032
Текущая цена:
$ 0,4674
$ 0,4674$ 0,4674

Токеномика Stabull Finance (STABUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stabull Finance (STABUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STABUL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STABUL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STABUL, изучите текущую цену STABUL!

Как купить STABUL

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История цены Stabull Finance (STABUL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.