Токеномика Stabull Finance (STABUL) Откройте для себя ключевую информацию о Stabull Finance (STABUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stabull Finance (STABUL) Stabull – это DEX, разработанная специально для стейблкоинов, не привязанных к доллару США, и токенизированных реальных активов (RWA) – сегмента, который большинство DEX упускают из виду. В отличие от типичных автоматических маркет-мейкеров (AMM), Stabull использует офчейн-оракулы цен для управления ценообразованием и ликвидностью. Это обеспечивает более точное определение рыночной цены и снижает проскальзывание для активов, отслеживающих внешние рынки, такие как валютные пары или золото. Такой подход также снижает нагрузку на эмитентов по поддержанию привязки и повышает эффективность использования капитала для провайдеров ликвидности. Stabull фактически переносит децентрализованную торговлю валютой и сырьевыми товарами в режиме 24/7 на блокчейн – то, с чем большинство DEX не справляются. Официальный сайт: https://stabull.finance Whitepaper: https://stabull.finance/stabull-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Купить STABUL сейчас!

Токеномика и анализ цен Stabull Finance (STABUL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stabull Finance (STABUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,67M $ 4,67M $ 4,67M Исторический максимум: $ 1,35 $ 1,35 $ 1,35 Исторический минимум: $ 0,06642386888114032 $ 0,06642386888114032 $ 0,06642386888114032 Текущая цена: $ 0,4674 $ 0,4674 $ 0,4674 Узнайте больше о цене Stabull Finance (STABUL)

Токеномика Stabull Finance (STABUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stabull Finance (STABUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STABUL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STABUL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STABUL, изучите текущую цену STABUL!

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