STABUL

Stabull – это DEX, разработанная специально для стейблкоинов, не привязанных к доллару США, и токенизированных реальных активов (RWA) – сегмента, который большинство DEX упускают из виду. В отличие от типичных автоматических маркет-мейкеров (AMM), Stabull использует офчейн-оракулы цен для управления ценообразованием и ликвидностью. Это обеспечивает более точное определение рыночной цены и снижает проскальзывание для активов, отслеживающих внешние рынки, такие как валютные пары или золото. Такой подход также снижает нагрузку на эмитентов по поддержанию привязки и повышает эффективность использования капитала для провайдеров ликвидности. Stabull фактически переносит децентрализованную торговлю валютой и сырьевыми товарами в режиме 24/7 на блокчейн – то, с чем большинство DEX не справляются.

Название криптовалютыSTABUL

МестоNo.5712

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение10,000,000

Общее предложение10,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.2220222025386718,2025-05-19

Наименьшая цена0.06642386888114032,2025-05-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеStabull – это DEX, разработанная специально для стейблкоинов, не привязанных к доллару США, и токенизированных реальных активов (RWA) – сегмента, который большинство DEX упускают из виду. В отличие от типичных автоматических маркет-мейкеров (AMM), Stabull использует офчейн-оракулы цен для управления ценообразованием и ликвидностью. Это обеспечивает более точное определение рыночной цены и снижает проскальзывание для активов, отслеживающих внешние рынки, такие как валютные пары или золото. Такой подход также снижает нагрузку на эмитентов по поддержанию привязки и повышает эффективность использования капитала для провайдеров ликвидности. Stabull фактически переносит децентрализованную торговлю валютой и сырьевыми товарами в режиме 24/7 на блокчейн – то, с чем большинство DEX не справляются.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
STABUL/USDT
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