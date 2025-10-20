Текущая цена Illusion of Life сегодня составляет 0.00272 USD. Следите за обновлениями цены SPARK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPARK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Illusion of Life сегодня составляет 0.00272 USD. Следите за обновлениями цены SPARK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPARK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Illusion of Life

Illusion of Life Курс (SPARK)

Текущая цена 1 SPARK в USD:

$0,002709
$0,002709$0,002709
-%14,271D
USD
График цены Illusion of Life (SPARK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:10:16 (UTC+8)

Информация о ценах Illusion of Life (SPARK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,002615
$ 0,002615$ 0,002615
Мин 24Ч
$ 0,003265
$ 0,003265$ 0,003265
Макс 24Ч

$ 0,002615
$ 0,002615$ 0,002615

$ 0,003265
$ 0,003265$ 0,003265

--
----

--
----

-%1,13

-%14,27

-%34,96

-%34,96

Текущая цена Illusion of Life (SPARK) составляет $ 0,00272. За последние 24 часа SPARK торговался в диапазоне от $ 0,002615 до $ 0,003265, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPARK за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, SPARK изменился на -%1,13 за последний час, на -%14,27 за 24 часа и на -%34,96 за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 59,26K
$ 59,26K$ 59,26K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Текущая рыночная капитализация Illusion of Life составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 59,26K. Циркулируещее обращение SPARK составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Illusion of Life (SPARK) в USD

Отслеживайте изменения цены Illusion of Life за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00045092-%14,27
30 дней$ -0,012517-%82,15
60 дней$ -0,01943-%87,73
90 дней$ -0,00228-%45,60
Изменение цены Illusion of Life сегодня

Сегодня для SPARK зафиксировано изменение $ -0,00045092 (-%14,27), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Illusion of Life за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,012517 (-%82,15), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Illusion of Life за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SPARK изменился на $ -0,01943 (-%87,73), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Illusion of Life за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00228 (-%45,60), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Illusion of Life (SPARK)?

Просмотеть страницу истории цен Illusion of Life.

Что такое Illusion of Life (SPARK)

SPARK – это экспериментальный проект, инициированный IllusionOfLife, в центре которого находится идея «расширение возможностей ИИ + рост, движимый сообществом». Его цель – создать первый предпринимательский виртуальный организм и исследовать границы повествования с помощью ИИ.

Illusion of Life доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Illusion of Life. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SPARK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Illusion of Life в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Illusion of Life простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Illusion of Life (USD)

Сколько будет стоить Illusion of Life (SPARK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Illusion of Life (SPARK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Illusion of Life.

Проверьте прогноз цены Illusion of Life!

Токеномика Illusion of Life (SPARK)

Понимание токеномики Illusion of Life (SPARK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPARK прямо сейчас!

Как купить Illusion of Life (SPARK)

Ищете как купить Illusion of Life? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Illusion of Life на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Для более глубокого понимания Illusion of Life рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Illusion of Life

Сколько стоит Illusion of Life (SPARK) на сегодня?
Актуальная цена SPARK в USD – 0,00272 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPARK в USD?
Текущая цена SPARK в USD составляет $ 0,00272. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Illusion of Life?
Рыночная капитализация SPARK составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPARK?
Циркулирующее предложение SPARK составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPARK?
SPARK достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена SPARK за все время (ATL)?
SPARK достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов SPARK?
Объем торгов за последние 24 часа для SPARK составляет $ 59,26K USD.
Вырастет ли SPARK в цене в этом году?
SPARK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPARK для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

