Токеномика Sovrun (SOVRN)

Токеномика Sovrun (SOVRN)

Откройте для себя ключевую информацию о Sovrun (SOVRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sovrun (SOVRN)

Sovrun переосмысливает игровой процесс, предоставляя игрокам возможность владеть своими цифровыми активами и превращаться из участников в архитекторов своих виртуальных миров. Экосистема охватывает широкий спектр инноваций, начиная с таких низкопробных, как NFT и владение на основе токенов, и заканчивая высокопробным опытом, таким как совместное творчество в полностью ончейн-играх и автономных мирах (AWs). От создания активов до экономики, управляемой игроками, и свободного создания композитных и модульных сред – Sovrun является пионером следующей эры интерактивных развлечений, где более глубокое участие, расширение возможностей и вовлеченность определяют будущее игр.

Официальный сайт:
www.sovrun.org
Whitepaper:
https://litepaper.sovrun.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4

Токеномика и анализ цен Sovrun (SOVRN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sovrun (SOVRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,68M
$ 1,68M$ 1,68M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 184,28M
$ 184,28M$ 184,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,12M
$ 9,12M$ 9,12M
Исторический максимум:
$ 0,275
$ 0,275$ 0,275
Исторический минимум:
$ 0,007552228162841145
$ 0,007552228162841145$ 0,007552228162841145
Текущая цена:
$ 0,009121
$ 0,009121$ 0,009121

Токеномика Sovrun (SOVRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sovrun (SOVRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOVRN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOVRN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOVRN, изучите текущую цену SOVRN!

Как купить SOVRN

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История цены Sovrun (SOVRN)

Анализ истории цены SOVRN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.