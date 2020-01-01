Токеномика Sovrun (SOVRN) Откройте для себя ключевую информацию о Sovrun (SOVRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sovrun (SOVRN) Sovrun переосмысливает игровой процесс, предоставляя игрокам возможность владеть своими цифровыми активами и превращаться из участников в архитекторов своих виртуальных миров. Экосистема охватывает широкий спектр инноваций, начиная с таких низкопробных, как NFT и владение на основе токенов, и заканчивая высокопробным опытом, таким как совместное творчество в полностью ончейн-играх и автономных мирах (AWs). От создания активов до экономики, управляемой игроками, и свободного создания композитных и модульных сред – Sovrun является пионером следующей эры интерактивных развлечений, где более глубокое участие, расширение возможностей и вовлеченность определяют будущее игр. Официальный сайт: www.sovrun.org Whitepaper: https://litepaper.sovrun.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Купить SOVRN сейчас!

Токеномика и анализ цен Sovrun (SOVRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sovrun (SOVRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,68M $ 1,68M $ 1,68M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 184,28M $ 184,28M $ 184,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,12M $ 9,12M $ 9,12M Исторический максимум: $ 0,275 $ 0,275 $ 0,275 Исторический минимум: $ 0,007552228162841145 $ 0,007552228162841145 $ 0,007552228162841145 Текущая цена: $ 0,009121 $ 0,009121 $ 0,009121 Узнайте больше о цене Sovrun (SOVRN)

Токеномика Sovrun (SOVRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sovrun (SOVRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOVRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOVRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOVRN, изучите текущую цену SOVRN!

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