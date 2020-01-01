Токеномика SoonChain (SOONX) Откройте для себя ключевую информацию о SoonChain (SOONX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SoonChain (SOONX) SoonChain – это игра 2 уровня на основе искусственного интеллекта, которая переосмысливает разработку игр с помощью AIGG. Официальный сайт: https://soonchain.ai/ Whitepaper: https://docs.soonchain.ai/ Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/token/0x5dF7ABe3C51c01dcf6D1f1F9A0ab4dC3759869b9 Купить SOONX сейчас!

Токеномика и анализ цен SoonChain (SOONX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SoonChain (SOONX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0012419 $ 0,0012419 $ 0,0012419 Узнайте больше о цене SoonChain (SOONX)

Токеномика SoonChain (SOONX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SoonChain (SOONX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOONX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOONX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOONX, изучите текущую цену SOONX!

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