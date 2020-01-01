Токеномика Stohn Coin (SOH)

Токеномика Stohn Coin (SOH)

Откройте для себя ключевую информацию о Stohn Coin (SOH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin – это децентрализованная цифровая валюта, предназначенная для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций. В отличие от традиционных банковских систем, которые полагаются на посредников, таких как банки или правительства, Stohn Coin работает в одноранговой сети, основанной на технологии блокчейн. Благодаря этому пользователи могут отправлять и получать платежи напрямую, в любой точке мира, без задержек и высоких комиссий. С ограниченным предложением в 43 982 139 монет, Stohn Coin дефляционна по своей сути, что делает ее дефицитным и потенциально ценным цифровым активом с течением времени. Новые монеты появляются благодаря майнингу, а время блока составляет всего 5 минут, что обеспечивает стабильный и предсказуемый выпуск монет и одновременно защищает сеть.

Официальный сайт:
https://stohncoin.org
Whitepaper:
https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://stohnexplorer.com/

Токеномика и анализ цен Stohn Coin (SOH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stohn Coin (SOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 40,00M
$ 40,00M$ 40,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 372,40K
$ 372,40K$ 372,40K
Исторический максимум:
$ 0,0372
$ 0,0372$ 0,0372
Исторический минимум:
$ 0,002123899099248126
$ 0,002123899099248126$ 0,002123899099248126
Текущая цена:
$ 0,00931
$ 0,00931$ 0,00931

Токеномика Stohn Coin (SOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stohn Coin (SOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOH, изучите текущую цену SOH!

Как купить SOH

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История цены Stohn Coin (SOH)

Анализ истории цены SOH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.