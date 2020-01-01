Токеномика Stohn Coin (SOH)
Информация о Stohn Coin (SOH)
Stohn Coin – это децентрализованная цифровая валюта, предназначенная для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций. В отличие от традиционных банковских систем, которые полагаются на посредников, таких как банки или правительства, Stohn Coin работает в одноранговой сети, основанной на технологии блокчейн. Благодаря этому пользователи могут отправлять и получать платежи напрямую, в любой точке мира, без задержек и высоких комиссий. С ограниченным предложением в 43 982 139 монет, Stohn Coin дефляционна по своей сути, что делает ее дефицитным и потенциально ценным цифровым активом с течением времени. Новые монеты появляются благодаря майнингу, а время блока составляет всего 5 минут, что обеспечивает стабильный и предсказуемый выпуск монет и одновременно защищает сеть.
Токеномика и анализ цен Stohn Coin (SOH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stohn Coin (SOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Stohn Coin (SOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Stohn Coin (SOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SOH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SOH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOH, изучите текущую цену SOH!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SOH = 0,00931 USD