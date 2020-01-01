Токеномика Stohn Coin (SOH) Откройте для себя ключевую информацию о Stohn Coin (SOH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stohn Coin (SOH) Stohn Coin – это децентрализованная цифровая валюта, предназначенная для быстрых, безопасных и экономически эффективных транзакций. В отличие от традиционных банковских систем, которые полагаются на посредников, таких как банки или правительства, Stohn Coin работает в одноранговой сети, основанной на технологии блокчейн. Благодаря этому пользователи могут отправлять и получать платежи напрямую, в любой точке мира, без задержек и высоких комиссий. С ограниченным предложением в 43 982 139 монет, Stohn Coin дефляционна по своей сути, что делает ее дефицитным и потенциально ценным цифровым активом с течением времени. Новые монеты появляются благодаря майнингу, а время блока составляет всего 5 минут, что обеспечивает стабильный и предсказуемый выпуск монет и одновременно защищает сеть. Официальный сайт: https://stohncoin.org Whitepaper: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://stohnexplorer.com/ Купить SOH сейчас!

Токеномика и анализ цен Stohn Coin (SOH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stohn Coin (SOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 372,40K $ 372,40K $ 372,40K Исторический максимум: $ 0,0372 $ 0,0372 $ 0,0372 Исторический минимум: $ 0,002123899099248126 $ 0,002123899099248126 $ 0,002123899099248126 Текущая цена: $ 0,00931 $ 0,00931 $ 0,00931 Узнайте больше о цене Stohn Coin (SOH)

Токеномика Stohn Coin (SOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stohn Coin (SOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOH, изучите текущую цену SOH!

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