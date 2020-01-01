Токеномика Smell Token (SML) Откройте для себя ключевую информацию о Smell Token (SML), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smell Token (SML) Smell Token (SML) - уникальный токен для участия в цифровой трансформации индустрии ароматов. Владельцы токенов получают доступ к различным предприятиям и играм на инновационной платформе Smell Mafia, расширяя потенциал отрасли благодаря цифровым данным об ароматах. Официальный сайт: https://www.smelltoken.com/ Whitepaper: https://www.smelltoken.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Купить SML сейчас!

Токеномика и анализ цен Smell Token (SML) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smell Token (SML), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Исторический максимум: $ 0,027 $ 0,027 $ 0,027 Исторический минимум: $ 0,000012748255874351 $ 0,000012748255874351 $ 0,000012748255874351 Текущая цена: $ 0,0001962 $ 0,0001962 $ 0,0001962 Узнайте больше о цене Smell Token (SML)

Токеномика Smell Token (SML): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smell Token (SML) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SML, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SML. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SML, изучите текущую цену SML!

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