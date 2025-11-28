Токеномика SatLayer (SLAY)
Токеномика и анализ цен SatLayer (SLAY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SatLayer (SLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о SatLayer (SLAY)
Новая финансовая система, построенная на основе Bitcoin: SatLayer – это экономический уровень для Bitcoin, благодаря которому лучший актив теперь стал полностью программируемым. Bitcoin больше не является бездействующим золотом. SatLayer использует принципы рестейкинга, чтобы превратить Bitcoin в активный резервный актив, закрепляя безопасные и эффективные с точки зрения капитала системы DeFi и RWA. Как партнер по рестейкингу Bitcoin для Sui и Berachain, а также эксклюзивный партнер по рестейкингу Babylon Labs, SatLayer сотрудничает с ведущими проектами, приносящими доход, для разработки таких вариантов использования, как ончейн-страхование и ликвидность, обеспечивая реальную и устойчивую доходность.
Токеномика SatLayer (SLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SatLayer (SLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SLAY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SLAY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLAY, изучите текущую цену SLAY!
Как купить SLAY
Заинтересованы в добавлении SatLayer (SLAY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SLAY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены SatLayer (SLAY)
Анализ истории цены SLAY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены SLAY
Хотите узнать, куда может двигаться SLAY? Наша страница прогноза цены SLAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
