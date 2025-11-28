Новая финансовая система, построенная на основе Bitcoin: SatLayer – это экономический уровень для Bitcoin, благодаря которому лучший актив теперь стал полностью программируемым. Bitcoin больше не является бездействующим золотом. SatLayer использует принципы рестейкинга, чтобы превратить Bitcoin в активный резервный актив, закрепляя безопасные и эффективные с точки зрения капитала системы DeFi и RWA. Как партнер по рестейкингу Bitcoin для Sui и Berachain, а также эксклюзивный партнер по рестейкингу Babylon Labs, SatLayer сотрудничает с ведущими проектами, приносящими доход, для разработки таких вариантов использования, как ончейн-страхование и ликвидность, обеспечивая реальную и устойчивую доходность.